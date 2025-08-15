Urge replantear estrategia y resolver daños dejados por lluvias en Chihuahua y Juárez:diputado Avitia

Publicidad - LB2 -

Necesario que comparezcan ante el Congreso secretarios de Obras Públicas y Hacienda.

Chihuahua Chih .- Oscar Daniel Avitia Arellanes diputado por morena sometió ante la Asamblea Legislativa, la proposición de acuerdo, con el fin de que en carácter de urgente, comparezca ante el Pleno los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Obras Públicas ambas de Gobierno del Estado, y que informen sobre acciones emprendidas en materia de atención a la población afectada por las recientes lluvias en el estado. Así también de la inversión ejecutada y prevista para la rehabilitación de infraestructura pública, vial y pluvial.

- Publicidad - HP1

También dio a conocer el legislador Avitia Arellanes que la comparecencia de ambos funcionarios es para evaluar conjuntamente si es necesario replantear las estrategias, así como las acciones presupuestales, a fin de minimizar riesgos para la población chihuahuense.

Bajo este contexto agregó, ‘para la atención de necesidades de la comunidad bajo condiciones extraordinarias o atípicas, el papel del Congreso del Estado puede contribuir al uso eficiente, transparente y oportuno de los recursos y fondos creados para tal efecto, facilitando por ende la máxima atención a la población’.

Expuso el congresista que las recientes lluvias atípicas presentadas en el estado dejaron como resultado diversas afectaciones a una gran parte de la población, daños que van desde inundaciones, pérdida de enseres domésticos hasta problemas estructurales en hogares de colonias vulnerables de Chihuahua y la zona norponiente de Ciudad Juárez.

Pero ello no fue lo único, también hay el colapso en los sistemas de drenaje y tuberías, la acumulación de cantidades considerables de escombro en calles y diques, además del daño en más de cien escuelas.

Aclaró el asambleísta que la petición de comparecencia no es una supervisión con intención de sancionar, sino como una acción de colaboración constructiva a fin de identificar áreas prioritarias, así como necesidades urgentes en la reconstrucción de infraestructura dañada por lluvias.

Dados los casos donde cientos de familias enfrentan aún dificultades incluso hay quienes perdieron su hogar, por lo que, tal como se mencionaba en el llamado otrora hecho a través de este espacio, la optimización de los recursos públicos para atender a la población afectada, terminó indicando el legislador por morena.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.