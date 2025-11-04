Urge María Antonieta Pérez aumento del 20 % al presupuesto de la FEM para combatir violencia contra menores

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena exhorta al Estado a fortalecer con más recursos a la Fiscalía especializada en atención a niñas y niños.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, exhortó al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Hacienda a incrementar en al menos un 20 por ciento el presupuesto 2026 para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa para llevar ante la justicia a más agresores de niñas, niños y adolescentes.

Desde tribuna, la legisladora argumentó que la infancia es una etapa crítica que requiere protección activa del Estado, especialmente ante la creciente evidencia de violencia y abuso sexual hacia menores, muchas veces perpetrada dentro del entorno familiar o cercano. “Cuidar a los niños y niñas no es solamente una responsabilidad moral, sino una obligación social y jurídica”, expresó Pérez Reyes.

En su intervención, la diputada subrayó que la prevención del abuso sexual infantil debe ir acompañada de recursos suficientes para la atención, persecución del delito y acompañamiento de las víctimas. Consideró que el incremento presupuestal permitiría a la FEM fortalecer su personal, equipo tecnológico, herramientas periciales y programas especializados en violencia contra menores.

“Cuando un niño o niña es violentado física, emocional o sexualmente, las secuelas pueden durar toda la vida. Dotar de recursos adecuados a la FEM significa proteger el presente y el futuro de la niñez chihuahuense”, señaló. Además, remarcó que no basta con brindar acceso a educación o salud, sino que es esencial garantizar una infancia libre de miedo, abuso y negligencia.

La legisladora recordó que muchos de los casos más graves de violencia sexual infantil en el estado involucran a personas cercanas a las víctimas, como familiares, vecinos o personas con autoridad sobre los menores. Por ello, insistió en que la vigilancia, la información y la educación deben comenzar desde el hogar y las escuelas.

Como ejemplo, mencionó la reciente detención de Miguel Ángel M.T., señalado como presunto violador de su hija de seis años con autismo, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por su gravedad. También citó casos documentados de matrimonios infantiles en Chihuahua, lo que refleja la urgencia de una respuesta institucional más robusta.

“Cada acción de prevención representa una inversión en la salud emocional de toda la sociedad. Cada caso atendido con profesionalismo es una oportunidad para devolver la confianza, garantizar justicia y construir un Estado más humano y sensible ante el dolor de sus víctimas”, concluyó.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, donde se espera que esta y otras iniciativas orientadas a la protección de la niñez sean consideradas como prioridad legislativa.

