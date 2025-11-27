Urge gobernadora Maru Campos a levantar bloqueos carreteros y llama al diálogo con Federación

Publicidad - LB2 -

Reconoce legitimidad de demandas del campo y transporte, pero advierte impacto económico y social en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Ante la persistencia de los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal y a los manifestantes para encontrar una solución inmediata a través del diálogo institucional, advirtiendo que la paralización de las principales vías de comunicación ya está afectando gravemente la economía y la vida diaria de miles de familias.

En un mensaje difundido en video, la mandataria estatal se refirió a las movilizaciones iniciadas desde el lunes por transportistas y productores agrícolas, quienes mantienen bloqueadas carreteras clave en protesta por la Ley General de Aguas y por demandas relacionadas con seguridad y condiciones del transporte de carga.

“Reconozco la legitimidad y la urgencia de sus demandas”, expresó Campos Galván, en respaldo a los sectores movilizados. Destacó que los productores agrícolas exigen la cancelación de las reformas hídricas, así como apoyos y precios justos, mientras que los transportistas han planteado preocupaciones sobre la inseguridad en las carreteras y actos de corrupción en operativos federales.

Sin embargo, advirtió que los bloqueos han comenzado a generar efectos negativos significativos. “Estos cierres están presionando la economía del estado y de nuestras familias. Ya afectan la movilidad, la actividad económica, el suministro de medicamentos, alimentos e insumos esenciales para muchas comunidades”, subrayó.

Campos Galván llamó al Gobierno de México a agilizar los procesos de atención, escuchando las exigencias de ambos sectores y respondiendo con acciones concretas. También apeló al sentido de responsabilidad de los manifestantes, sugiriendo buscar alternativas locales que permitan continuar con las protestas sin perjudicar a terceros.

“A las mujeres y hombres que se están manifestando, les reitero mi respeto. Sé que los mueve el amor por Chihuahua y la rectitud de intención. Les pido que juntos busquemos formas de manifestarse sin detener la dinámica del estado, sin dañar el empleo, la salud y la calidad de vida de nuestra gente”, expresó.

La gobernadora también recordó que ha coincidido con productores y transportistas en otras luchas por la defensa del estado, y que su administración los respalda. No obstante, insistió en la necesidad de transitar hacia soluciones efectivas que no sacrifiquen a la ciudadanía.

“Es tiempo de diálogo, de soluciones y de actuar con responsabilidad, pero sin afectarnos a nosotros mismos. Cuidémonos y caminemos juntos. Chihuahua y todo México lo necesitan ya”, concluyó.

Mientras tanto, los líderes de las organizaciones que participan en el paro nacional continúan en negociaciones con representantes de la Secretaría de Gobernación, con la expectativa de alcanzar acuerdos que permitan el levantamiento total de los bloqueos en las próximas horas.

