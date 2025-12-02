Urge diputada María Antonieta Pérez atención médica para beneficiario de MediChihuahua

Publicidad - LB2 -

Exige a la Secretaría de Salud garantizar atención inmediata a ciudadano en condición crítica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, realizó un llamado urgente al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud para que se garantice la atención médica al ciudadano Francisco Javier Ramírez Chávez, quien, a pesar de contar con su tarjeta del programa MediChihuahua, ha sido desatendido en el Hospital General, donde su estado de salud continúa deteriorándose.

- Publicidad - HP1

Durante su intervención en el Congreso del Estado, Pérez Reyes relató que conoció al ciudadano durante el pasado fin de semana en una plaza pública, donde solicitaba apoyo económico. Al intentar canalizarlo hacia el sistema de salud estatal, descubrió que Ramírez Chávez ya está registrado en MediChihuahua, lo que le daría derecho a recibir atención médica gratuita.

“Cuál fue mi sorpresa que sí cuenta con su credencial. Pero, a pesar de eso, no lo están atendiendo. Ya fue al Hospital General y lo único que recibió fue medicamento para el dolor, y ahora ni eso”, denunció la legisladora.

Francisco Javier Ramírez fue atropellado hace dos años, y como consecuencia del accidente le amputaron una pierna. La otra extremidad, que mantiene con una placa metálica, presenta signos visibles de infección, lo que podría comprometer seriamente su vida si no recibe atención médica especializada a la brevedad.

La diputada recalcó que el ciudadano vive solo con su hijo y se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema. “Me parece inaceptable que alguien en esas condiciones esté en la calle, y más aún cuando ya tiene su tarjeta, que supuestamente le garantiza atención médica a través del programa que el Gobierno del Estado promueve con tanta insistencia”, expresó.

María Antonieta Pérez solicitó directamente al secretario de Salud de Chihuahua, Gilberto Baeza Mendoza, que intervenga de forma inmediata y ordene la atención médica del caso. “Es urgente que lo internen, la infección que presenta puede ser letal si no se atiende de inmediato”, advirtió.

La legisladora también hizo un llamado al personal de salud para actuar con sensibilidad y responsabilidad ante situaciones críticas como esta, recordando que el espíritu de MediChihuahua es precisamente proteger a quienes no tienen otra alternativa para recibir atención médica.

El caso fue turnado a la Secretaría de Salud para su revisión y seguimiento. Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido un posicionamiento oficial por parte de la dependencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.