Urge atender sobrepoblación de animales en situación de calle en Ciudad Juárez: diputado Avitia

El legislador de Morena exhorta a coordinar campañas de esterilización, vacunación y control del comercio ilegal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Ante la creciente preocupación ciudadana por la sobrepoblación de animales en situación de calle en Ciudad Juárez, el diputado local Óscar Daniel Avitia Arellanes, del grupo parlamentario de Morena, lanzó un llamado urgente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología del estado, así como a autoridades federales y municipales, para implementar una estrategia integral que incluya campañas masivas de esterilización y acciones firmes contra el comercio ilegal de animales de compañía.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, Avitia advirtió que en Ciudad Juárez podrían habitar hasta 400 mil perros callejeros, de acuerdo con estimaciones no oficiales, cifra que refleja una problemática estructural vinculada al abandono, la falta de cultura de esterilización y la escasa coordinación institucional. Señaló que esta situación representa un riesgo para la salud pública y una grave omisión en el cumplimiento de políticas de bienestar animal.

“Tenemos una acumulación de quejas por mordeduras, proliferación de jaurías, transmisión de enfermedades zoonóticas y riesgos latentes para niñas, niños y adultos mayores. Este no es solo un problema de salud, sino también de responsabilidad social y gubernamental”, expresó el legislador.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud del Estado, en lo que va del año se han registrado más de mil 500 casos de mordedura de perro, muchos de ellos con riesgo de rabia, lo que subraya la urgencia de una respuesta integral y sostenida por parte de las autoridades.

El exhorto incluye la necesidad de celebrar convenios interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil, para facilitar la vacunación, esterilización permanente, adopción responsable y campañas de educación comunitaria. El legislador planteó además que las instituciones educativas pueden ser aliadas clave en este proceso.

Avitia señaló que, aunque la Ley de Bienestar Animal vigente en Chihuahua prevé acciones preventivas, muchas de estas se realizan de forma aislada, sin el alcance ni la continuidad necesarios para contener la problemática. Llamó a aprovechar las facultades que otorgan la Ley Federal de Sanidad Animal y la Constitución para emprender un plan conjunto que tenga verdadero impacto.

“El control humanitario debe ser el eje de la estrategia. Apostamos por una gestión integral, basada en la esterilización masiva, la adopción incentivada y la educación comunitaria, como un primer paso hacia un manejo justo, eficiente y respetuoso de la vida animal”, concluyó el legislador morenista.

Hasta el momento, diversas organizaciones civiles y refugios independientes han señalado la necesidad de fortalecer el respaldo institucional para atender la saturación de albergues y el aumento sostenido de animales abandonados en calles de Ciudad Juárez, una de las ciudades con mayor concentración urbana del país.

