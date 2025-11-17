Movil - LB1A -
    noviembre 17, 2025
    Urge Alfredo "El Caballo" Lozoya a recuperar la paz en Parral ante ola de violencia

    Redacción ADN / Agencias
    El diputado federal exige a los tres niveles de gobierno actuar con firmeza para garantizar la seguridad de las familias.

    Parral, Chih. (ADN/Staff) – Ante la creciente violencia que ha impactado al municipio de Hidalgo del Parral y su región, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que se redoblen esfuerzos en materia de seguridad y se implementen medidas efectivas que permitan restablecer la paz y proteger a las familias parralenses.

    “Es urgente recuperar la paz perdida en Parral, no podemos normalizar el miedo ni el temor de las familias”, expresó el legislador, al referirse a la serie de hechos violentos registrados recientemente en esta zona del sur del estado de Chihuahua, entre ellos ataques armados, ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delictivos.

    Lozoya, quien fue presidente municipal de Parral y actualmente representa a la región en la Cámara de Diputados, señaló que la situación demanda una respuesta inmediata y coordinada por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. Subrayó que es inadmisible que la población viva con miedo de salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente transitar por las calles.

    “Esta es la hora buena en que las autoridades deben hacer su trabajo, que se proteja a las familias. Nuestra ciudad merece la tranquilidad de salir a trabajar, a disfrutar de las calles y regresar a casa sin temor”, enfatizó el legislador emecista.

    En los últimos meses, Parral ha sido escenario de múltiples hechos violentos, entre ellos ataques armados en eventos públicos, ejecuciones en vía pública y hallazgos de cuerpos con mensajes amenazantes, lo que ha generado preocupación y desconfianza entre la ciudadanía. Las autoridades han desplegado operativos, pero líderes sociales y representantes populares han insistido en que estas acciones resultan insuficientes frente al avance del crimen organizado.

    Lozoya pidió que se convoque a una mesa permanente de seguridad interinstitucional, que permita alinear estrategias y garantizar la presencia efectiva de fuerzas del orden en la región. Asimismo, solicitó que se refuercen los esquemas de inteligencia, patrullaje y atención ciudadana, además de brindar mayor respaldo a las corporaciones policiacas locales.

    El diputado concluyó su mensaje haciendo un llamado a la sociedad civil a no quedarse callada ante la inseguridad y a exigir que las autoridades cumplan su deber. “La paz no debe ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado para todos”, afirmó.

