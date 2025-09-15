Últimos días para participar en la convocatoria “Mujer Rural 2025”

Publicidad - LB2 -

El próximo 30 de septiembre cierra la convocatoria del reconocimiento Mujer Rural 2025, iniciativa del Gobierno del Estado, que reconoce la contribución de las mujeres en el desarrollo del campo.

Chihuahua, Chih .– El galardón se entrega en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y es promovido por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

Funge además como un espacio para dar voz y valor al trabajo en áreas como agricultura, ganadería, artesanías, turismo rural, gastronomía, innovación y liderazgo comunitario.

Karla Trejo, encargada del proyecto en la SDR, convocó a aquellas vinculadas al sector rural, a enviar su historia de vida, donde compartan su ocupación, inspiración, retos y logros, acompañada de fotografías de su actividad.

“No dejen pasar esta oportunidad de visibilizar el esfuerzo y el liderazgo de las mujeres en el campo chihuahuense”, mencionó.

La invitación es abierta a todas las mujeres rurales del estado, para participar en alguna de las 40 categorías, que abarcan actividades productivas, sociales y culturales.

Las interesadas deben enviar una carta con su historia de vida, donde destaquen su ocupación, inspiración, retos y logros. El documento debe tener fotografías adjuntas.

Los registros podrán entregarse vía correo electrónico a [email protected], a través de las Direcciones de Desarrollo Rural en los 67 municipios o directamente en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, en avenida División del Norte #2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

Las bases completas de la convocatoria y las categorías pueden consultarse en: https://chihuahua.gob.mx/info/mujer-rural-2025.

El evento de premiación se realizará el 29 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde se entregarán reconocimientos a 40 seleccionadas en distintas categorías productivas, sociales y culturales, con más de 1,500 participantes de toda la entidad.

