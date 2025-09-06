Tribunal Superior de Justicia asigna adscripción a 270 jueces electos en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Los juzgadores deberán presentarse a sus respectivos órganos jurisdiccionales a partir de este lunes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua publicó este viernes por la noche el acuerdo mediante el cual se formaliza la adscripción de los 270 jueces electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. A partir de este lunes, las y los juzgadores deberán presentarse en los órganos jurisdiccionales que les fueron asignados para iniciar funciones.

El documento, firmado por la presidenta del órgano, Karla Esmeralda Reyes Orozco, y el resto de los comisionados, cita los artículos 33 y 50, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como el artículo 109 de la Constitución local. Además, hace referencia al Tercero Transitorio del Decreto No. LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O., como base legal de la decisión.

De acuerdo con lo establecido, los juzgados ejercerán jurisdicción en toda la entidad, con atribuciones y obligaciones homogéneas por razón de jerarquía y materia. En ese sentido, se aclara que la adscripción es una medida “meramente administrativa y operativa”, sin que implique distinción en la esencia del cargo ni en las responsabilidades jurisdiccionales de cada juez.

Con la publicación de este acuerdo se concreta uno de los pasos clave de la reforma judicial que permitió la elección popular de jueces, medida inédita en la historia reciente de Chihuahua. A partir de su instalación formal, se espera que los nuevos órganos comiencen a resolver expedientes bajo los principios de cercanía y legitimidad democrática.

El Poder Judicial estatal enfrenta ahora el reto de garantizar el funcionamiento ordinario de los juzgados con personal recientemente electo, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, rapidez y eficiencia en los procesos.

El inicio de funciones de los 270 jueces marca un capítulo decisivo en la implementación de la reforma, que busca transformar la impartición de justicia en Chihuahua y acercar las resoluciones judiciales a la población.

