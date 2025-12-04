Trascendió visita de Andy López Beltrán a Chihuahua para reunión interna rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El hijo del expresidente evaluó estructuras morenistas; ausentes dirigentes y legisladores locales del partido.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La visita discreta del secretario de organización nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy López, a la ciudad de Chihuahua ha generado especulaciones en torno a los movimientos internos del partido rumbo al proceso electoral de 2027, año en que se renovará la gubernatura del estado. Aunque la reunión no fue anunciada oficialmente, el propio López Beltrán la confirmó al cierre de su agenda a través de sus redes sociales.

“El día de hoy visité la ciudad de Chihuahua. En el ‘Estado Grande’ evaluamos el desempeño anual de nuestra estructura de coordinadores y estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta”, publicó en su cuenta de Instagram, sin mayores detalles sobre los asistentes o el contenido específico del encuentro.

De acuerdo con fuentes cercanas a Morena, el encuentro fue de carácter cerrado y no contó con la presencia de Brighite Granados, dirigente estatal del partido, ni de los diputados locales morenistas en el Congreso del Estado, lo que ha llamado la atención al interior del partido. Algunos cuadros locales interpretaron esta omisión como un posible mensaje político o una estrategia de operación directa desde el nivel nacional.

En la reunión —de la cual no se difundieron imágenes ni listas oficiales de asistentes— se abordó, según trascendidos, el fortalecimiento de la estructura de coordinación territorial en Chihuahua.

Sin embargo, también se mencionaron nombres que podrían perfilarse como posibles aspirantes a la gubernatura por Morena, entre ellos Andrea Chávez, actual diputada federal; Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

A pesar de esto, fuentes consultadas aclararon que no se trató de un encuentro para “destapar” candidaturas, sino de una reunión de evaluación organizativa, donde el llamado fue a trabajar de manera “pareja” en la consolidación de las estructuras de base rumbo al proceso interno del partido. El mensaje central habría sido la unidad y la operación territorial como ejes fundamentales para mantener el crecimiento de Morena en el estado.

Luego del encuentro, López Beltrán permaneció en la capital del estado y, al día siguiente, continuó con su gira por otros estados del norte del país, donde también se celebrarán elecciones de gobernador en 2027.

Su visita ocurre en un momento clave, a pocos días de haberse aprobado reformas relevantes como la nueva Ley General de Aguas, y en medio de una etapa de reorganización interna tras el proceso electoral federal de 2024.

La presencia del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua es interpretada como un movimiento estratégico en la antesala de un proceso electoral donde Morena buscará disputar por segunda ocasión la gubernatura del estado, actualmente en manos del PAN.

Aunque de bajo perfil, la visita refuerza los trabajos de alineación nacional con las estructuras locales, en un contexto donde ya comienzan a delinearse las posibles cartas del partido para competir en 2027.

