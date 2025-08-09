Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 18:09
    InicioEstado

    Trabaja Estado en combatir el rezago histórico en la Sierra Tarahumara

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con estrategias como “Juntos por la Sierra” y MediChihuahua, la Gobernadora busca reparar la deuda histórica que se tiene con las comunidades indígenas.

    Chihuahua, Chih .- En el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto, la gobernadora Maru Campos reafirma su compromiso de trabajar hasta el límite de sus fuerzas y capacidades, para contrarrestar el rezago histórico entre los pueblos originarios de Chihuahua.

    Desde el inicio de su administración la mandataria ha implementado programas y estrategias para dignificar a las comunidades indígenas.

    - Publicidad - HP1

    “Juntos por la Sierra” es el ejemplo de las acciones interinstitucionales implementadas por el Gobierno del Estado, para llevar drenaje y electricidad a las zonas más vulnerables y remotas, además de construir y rehabilitar caminos, reactivar centros de atención para niñas y niños, y mejorar las viviendas a quienes más lo necesitan.

    A dicho programa se suman NutriChihuahua y MediChihuahua, iniciativas que han combatido la desnutrición en las comunidades indígenas, y han acercado la atención médica gratuita y de calidad por primera vez a las zonas más remotas de la entidad.

    “Gobierno del Estado asumió la misión de enfrentar el rezago histórico, y con acciones muy puntuales, decirle a las personas de la Sierra Tarahumara que no están solos, y que nuestro Gobierno tiene la voluntad de ayudarlos en sus necesidades”, expresó Maru Campos.

    Exhortó hoy más que nunca a las y los chihuahuenses a confiar en sus instituciones y, ante dificultades como lo ha sido la presencia del sarampión que ha afectado a estos grupos vulnerables, llamó a colaborar para erradicar esta enfermedad mediante la vacunación.

    “Como Gobernadora, reafirmo mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis fuerzas y capacidades por la Sierra Tarahumara”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Conoce “Polvo de Estrellas” en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan

    Con una atmósfera que transporta a los visitantes a mundos lejanos y aventuras interplanetarias,...
    Juárez / El Paso

    Rehabilitan camellón en Av. Ramón Rivera Lara a través del programa “Adopta un Camellón”

    La Dirección General de Desarrollo Urbano, en convenio con la empresa Hoteles Zara, entregó...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.