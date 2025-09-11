“TikTok que refleja el hartazgo de los ciudadanos con las aseguradoras en México”: Dip María Antonieta Pérez

Publicidad - LB2 -

Desde “ladrona”, hasta “defraudadora” así describen usuarios a Quálitas Seguros en más de mil 500 comentarios y 25 mil reacciones positivas al problema de la aseguradora.

Chihuahua, Chih .- La diputada local de morena, María Antonieta Pérez Reyes dio a conocer que con un simple video posteado en la red social TikTok sobre el tema del mal servicio de la aseguradora Quálitas se reflejó y mido el grado de descontento, molestia y de frustración que los mexicanos sienten con respecto a las empresas aseguradoras.

Recordó que el pasado martes en tribuna expuso un tema en particular sobre el mal servicio de la empresa Quálitas Seguros en donde un chofer de plataforma tuvo un siniestro y a 14 meses no le han entregado su vehículo ni reparado, ni le han pagado el daño total, si ese fuera el caso, pero tampoco le habían informado nada hasta que el Congreso tomo el tema, lo reporta a CONDUSEF y solo de esa manera, la aseguradora se comunica con el afectado.

La legisladora enfatizó que ese es solamente uno de miles de casos. Y el alcance del problema quedo reflejado en le video de TikTok que ya tiene casi 650 mil vistas, casi 25 mil reacciones, y más de mil 500 comentarios.

“El 98 por ciento de ellos hablan y describen a Quálitas Seguros como una experiencia mala en donde se sintieron defraudados, donde no los ayudaron, no le resolvieron su problema en el momento del siniestro junto con otras aseguradoras”, destacó Pérez Reyes.

Abundo que este indicador es tan alarmante y lleno de comentarios negativos le dice a las y los diputados que tema le esta doliendo a la ciudadanía, y de ahí que se tiene que trabajar en proyectos para corregir ese tipo de problemas.

“El Congreso local no puede legislar en temas de aseguradoras, pero sí podemos enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que modifique o agregue articulado en la ley sobre contratos de seguros, en donde entre otras cosas se les obligue a aseguradoras a entregar en un periodo determinado los vehículos a costa de tener que pagar una multa si no cumplen con ese servicio”, aseveró la legisladora.

Finalmente sostuvo que las y los diputados tienen la responsabilidad de estar midiendo, también, la respuesta a ciertos problemas, a ciertos posicionamientos en redes, porque es ahí donde la comunidad está diciendo que necesitan y que hagamos algo al respecto.

