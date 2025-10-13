Movil - LB1A -
octubre 13, 2025
    octubre 13, 2025 | 15:52
    “Terribles deficiencias de la falsa Dinamarca”; Arturo Medina condena muerte de mujer al exterior del IMSS en Parral por falta de atención

    POR Redacción ADN / Agencias
    Exige investigación transparente e inmediata sobre el hecho.

    Chihuahua, Chih .- Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, lamentó la muerte de una mujer identificada como María del Celeste R.T, a las afueras del hospital del IMSS en la ciudad de Hidalgo del Parral y se solidarizó con sus familiares.

    De acuerdo a declaraciones de familiares de María del Celeste, personal del IMSS se habría negado a brindarle atención médica por no presentar su tarjeta de derechohabiente de la institución, por lo que Medina condenó que el sistema de salud del pueblo, no esté al servicio del pueblo y se le cierren las puertas pese a tratarse de situaciones de vida o muerte.

    El legislador indicó que este tipo de tragedias se registran recurrentemente en todo el país, por lo que no se trata de un hecho aislado sino del reflejo de un sistema decadente que se aleja mucho de la falsa promesa de ser mejor que el de Dinamarca.

    Medina exigió que el hecho sea investigado con inmediatez y absoluta transparencia, destacando que hay implicaciones de diversas índoles, desde el orden penal, de la función pública y los derechos humanos; consideró además que las muertes provocadas por deficiencias en el sistema de salud, deben ser considerados como responsabilidad de Estado.

    Finalmente, el priista señaló que es momento de que la Federación enfrente con honestidad la crisis que vive el sistema de salud del país, pues hasta que no acepten la realidad serán incapaces de resolver la problemática que cada vez afecta a más mexicanos, llegando incluso a la muerte.

