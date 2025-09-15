Son seis los muertos por balacera en Fiestas Patronales de Gran Morelos

Publicidad - LB2 -

Entre los occisos están dos hijos de un ex alcalde del lugar, quienes habrían enfrentado a su primo, jefe de plaza del Cartel de Sinaloa.

Gran Morelos, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El Fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, aclaró que el número de muertos por la balacera en el municipio de Gran Morelos ascendió a 6, mientras que los heridos son 4.

Trascendió entre los vecinos del lugar que entre los muertos se encuentran Gilberto y Socorro Gutiérrez, hijos del expresidente municipal de Gran Morelos, Gilberto Gutiérrez Montes, quienes habrían enfrentado a su primo Aníbal Gutiérrez, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, subordinado a un líder criminal apodado “El Capulina”, que opera en la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, durante las festividades patronales de Gran Morelos, ubicado a 51 kilómetros de Cuauhtémoc, en donde se dio un hecho violento, y en primera instancia de habló solo de una mujer muerta, sin embargo, conforme han transcurrido las indagatorias se ha podido establecer que los muertos son 6 a causa de los disparos entre grupos antagónicos.

Jauregui Moreno, mencionó que el trágico suceso tuvo lugar en un salón de eventos ubicado en el centro de la localidad, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones, se encontraban reunidas varias familias.

La discusión, que escaló rápidamente a un violento conflicto, habría iniciado entre dos mujeres, según informó el fiscal Jáuregui Moreno, quien detalló que entre las víctimas mortales se encuentran dos hijos de un exalcalde del municipio.

Jáuregui Moreno no pudo confirmar la muerte de un policía municipal de Gran Morelos, versión que se dio a conocer el día de los hechos.

Por último, el fiscal general indicó que los agresores ya han sido identificados y que se trabaja en la emisión de las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las diligencias en el lugar de los hechos y la recolección de testimonios continúan, con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

