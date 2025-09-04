Son más de 20 mil vacunas que se han aplicado contra el sarampión en la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias, ha aplicado a la fecha más de 20 mil vacunas contra el sarampión en municipios de la Sierra Tarahumara, informó el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Alonso Rascón Carrillo.

Chihuahua, Chih .- Explicó que la instancia a su cargo, en colaboración con la Secretaría de Salud, el DIF Estatal y otras instituciones, al momento han visitado 137 comunidades de 20 municipios de la región.

En la cabecera municipal de Guachochi se inoculó a 485 personas; en Norogachi fueron 416 y en Rocheachi 457.

En Choreachi se totalizaron 389 dosis, en Baborigame 819 y en Atascaderos 533, localidades ubicadas en Guadalupe y Calvo.

En San Juanito, Bocoyna, se aplicaron 961 vacunas; en El Vergel, Balleza 439; en Yoquivo, Batopilas 320 y en Tehuerichi, Carichí 306.

Rascón Carrillo añadió que en materia de derechos humanos, la SPyCI en coordinación con el Congreso del Estado, desarrolla una consulta libre e informada en 18 sedes, para escuchar a los pueblos originarios en cuanto a reformas a las leyes.

Anunció que en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Municipal y la Secretaría General de Gobierno, se invertirán 100 millones de pesos en líneas de agua potable en Urique y Balleza, en la construcción de una clínica en El Vergel, acciones de vivienda en Guerrero, y en obras de infraestructura social en Bocoyna, Maguarichi y Uruachi.

En colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), en próximas semanas se iniciará un proyecto enfocado en la atención de los asentamientos urbanos ubicados en la capital.

El funcionario dio a conocer que recientemente en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se capacitó en pertinencia cultural a quienes trabajan en la procuración de justicia, para evitar injusticias en contra de integrantes de pueblos originarios por falta de intérpretes.

Dijo que otro de los proyectos en beneficio de estas comunidades, es la instalación del Centro de Conciliación Laboral en Creel, que cuenta con intérpretes para apoyarlos en la resolución de los conflictos de trabajo, sin necesidad de trasladarse a otra ciudad.

