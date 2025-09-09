Solicitan plan integral de manejo humanitario de perros en situación de calle en Creel

Publicidad - LB2 -

Se combatirá la sobrepoblación canina en situación de abandono.

Chihuahua, Chih .- Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron la solicitud al Ayuntamiento de Bocoyna para que implementen un plan integral de manejo humanitario de perros en situación de calle en la localidad de Creel, la creación de un Centro de Bienestar Animal y un refugio temporal.

Este punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por el diputado José Luis Villalobos García del PRI, quien detalló que se busca que se garantice el principio de cero sacrificios, salvo en casos justificados por la normativa sanitaria, así como la promoción y fomento de la adopción de animales.

Añadió que también, se realiza la petición de que se lleven a cabo campañas de educación y sensibilización para la tenencia responsable de mascotas, dado a que, en dicho Pueblo Mágico, se tiene la problemática de una compleja sobrepoblación canina en situación de abandono, lo que repercute directamente en la salud de la población, la seguridad ciudadana y el desarrollo turístico.

“No se trata de un fenómeno reciente ni aislado; por el contrario, la acumulación de incidentes en los últimos meses, confirma que estamos ante un problema estructural que exige respuestas integrales, éticas y sostenibles. La recurrencia de ataques y situaciones de riego compromete no solo la seguridad y el bienestar de habitantes y visitantes, sino que pone en entredicho la reputación y competitividad de Creel como uno de los más importantes polos turísticos del estado”, concretó.

Expresó que el pasado 1 de septiembre, en las inmediaciones de las escaleras hacia Cristo Rey en dicha localidad, una familia fue atacada por una jauría, dejando a un adulto con lesiones graves, afortunadamente gracias a la oportuna intervención de sus padres, los menores resultaron sin lesiones, mientras que, en otro incidente registrado en julio pasado, una menor de 9 años fue víctima de un ataque que ameritó su traslado al Hospital Infantil de Especialidades.

“En mi calidad de presidente de la Comisión de Turismo, he recibido la preocupación directa y reiterada de prestadores de servicios turísticos que operan en la región, quienes alertan sobre el riesgo que representa la sobrepoblación de perros en situación de abandono, tanto para la integridad física de las personas como para la imagen turística de Creel”, puntualizó Villalobos García.

