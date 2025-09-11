Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    Solicita Leticia Ortega auditoría a la obra “Carretera Los Pinos” en Ignacio Zaragoza

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La presidenta de la Comisión de Fiscalización entregó oficio en la Auditoría Superior del Estado en atención a la ciudadanía y para dar seguimiento al uso de recursos públicos.

    Chihuahua, Chih .– La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Leticia Ortega Máynez, acudió a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado para solicitar formalmente la apertura de una auditoría a la obra pública “Carretera Los Pinos” en el municipio de Ignacio Zaragoza.

    La legisladora compartió que la solicitud se originó después de que ciudadanas y ciudadanos de dicho municipio se acercaron para expresar su preocupación sobre el ejercicio de los recursos públicos en la obra, cuyo contrato asciende a 5.4 millones de pesos.

    “Escuchar y observar de primera mano la información nos permite trabajar de manera más efectiva y velar porque los recursos públicos se utilicen correctamente”, señaló Ortega Máynez.

    Asimismo, agradeció la disposición del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, por recibir la solicitud y brindar atención inmediata al tema presentado. La diputada adelantó que dará puntual seguimiento al caso para que la información recabada permita esclarecer la situación y que la obra responda a las necesidades de la población.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

