Sin alianzas, el 2027 será difícil para la oposición: Reyes Baeza

“En aras de construir proyectos exitosos, siempre es importante buscar, sobre todo los grupos opositores al régimen, coaliciones para competir con éxito en los poderes electorales”, añadió.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, califico el proceso electoral del 2027 complicado para el PRI luego de que el PAN anunciara que no iría en alianza con ningún otro partido.

“Me parece que, sin la alianza política del PRI con otras fuerzas políticas, va a ser difícil poder competir y va a ser muy complicado obtener resultados en los estados en disputa, entre ellos, Chihuahua”, expuso.

Manifestó que los partidos opositores requieren de una ruta de cooperación para construir mayorías competitivas, y que de ahí se desprende la importancia de las alianzas.

“Va a estar muy complicado para la oposición lograr buenos resultados en el 2027 por la falta de alianzas que permitan disputarle al partido en el poder algunos espacios”, concluyó.

