Sigue estás recomendaciones para evitar fraudes en trámites del Repuve

Se han detectado sitios y perfiles falsos que utilizan logos oficiales que ofrecen inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés.

Chihuahua, Chih .- Ante el incremento de fraudes digitales relacionados con trámites del Registro Público Vehicular (Repuve), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió recomendaciones para que las y los chihuahuenses eviten ser víctimas de estafas en línea.

La dependencia ha detectado sitios Web y perfiles que utilizan de manera indebida la imagen institucional, para ofrecer servicios como inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés, sin ser plataformas oficiales.

Con el propósito de prevenir afectaciones, la SSPE pide a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes medidas:

• Verifique que los enlaces correspondan exclusivamente a dominios gubernamentales

• Evite proporcionar información personal y documentos a través de redes sociales

• No realice pagos fuera de los canales oficiales

• No utilice intermediarios para trámites del Repuve

• Desconfíe de ofertas con tiempos de entrega garantizados o supuestos servicios exprés

Se recuerda que la consulta del estatus vehicular y la inscripción al Repuve son trámites gratuitos, que no se realizan a través de redes sociales ni por aplicaciones de mensajería.

Únicamente el proceso federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, contempla un costo oficial, que es de 2 mil 500 pesos.

La Policía Cibernética mantiene vigilancia permanente en redes sociales y sitios digitales, donde se han detectado publicaciones que buscan engañar a usuarios al exponerlos a riesgos económicos y al robo de datos personales.

Estas páginas emplean logotipos apócrifos, lenguaje técnico y nombres similares a los oficiales para aparentar legitimidad y generar confianza.

Para revisar la situación jurídica de un vehículo, la plataforma oficial del Repuve pone a disposición el siguiente enlace: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

En caso de identificar perfiles sospechosos o haber sido víctima de un fraude digital, solicitar orientación o presentar una denuncia ante la Unidad de Policía Cibernética del Estado, vía telefónica al 614 429-33-00 o al correo electrónico: [email protected]

