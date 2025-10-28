Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 15:25
    Sigue estás recomendaciones para evitar fraudes en trámites del Repuve

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se han detectado sitios y perfiles falsos que utilizan logos oficiales que ofrecen inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés.

    Chihuahua, Chih .- Ante el incremento de fraudes digitales relacionados con trámites del Registro Público Vehicular (Repuve), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió recomendaciones para que las y los chihuahuenses eviten ser víctimas de estafas en línea.

    La dependencia ha detectado sitios Web y perfiles que utilizan de manera indebida la imagen institucional, para ofrecer servicios como inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés, sin ser plataformas oficiales.

    Con el propósito de prevenir afectaciones, la SSPE pide a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes medidas:
    • Verifique que los enlaces correspondan exclusivamente a dominios gubernamentales
    • Evite proporcionar información personal y documentos a través de redes sociales
    • No realice pagos fuera de los canales oficiales
    • No utilice intermediarios para trámites del Repuve
    • Desconfíe de ofertas con tiempos de entrega garantizados o supuestos servicios exprés

    Se recuerda que la consulta del estatus vehicular y la inscripción al Repuve son trámites gratuitos, que no se realizan a través de redes sociales ni por aplicaciones de mensajería.

    Únicamente el proceso federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, contempla un costo oficial, que es de 2 mil 500 pesos.

    La Policía Cibernética mantiene vigilancia permanente en redes sociales y sitios digitales, donde se han detectado publicaciones que buscan engañar a usuarios al exponerlos a riesgos económicos y al robo de datos personales.

    Estas páginas emplean logotipos apócrifos, lenguaje técnico y nombres similares a los oficiales para aparentar legitimidad y generar confianza.

    Para revisar la situación jurídica de un vehículo, la plataforma oficial del Repuve pone a disposición el siguiente enlace: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

    En caso de identificar perfiles sospechosos o haber sido víctima de un fraude digital, solicitar orientación o presentar una denuncia ante la Unidad de Policía Cibernética del Estado, vía telefónica al 614 429-33-00 o al correo electrónico: [email protected]

