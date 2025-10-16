Movil - LB1A -
octubre 16, 2025
    octubre 16, 2025 | 13:03
    Si el régimen centralista quiere desaparecer el amparo, Chihuahua está dispuesto a reinventarlo: Francisco Sánchez

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Amparo Estilo Chihuahua blindaría a chihuahuenses ante violaciones a sus derechos humanos cometidas por el gobierno.

    Chihuahua, Chih .- El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que la Ley del Desamparo que promueve el régimen centralista para destrozar el recurso de amparo, es un atentado contra el derecho de los ciudadanos a defenderse ante los atropellos, por lo que es urgente que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa para establecer el Amparo Estilo Chihuahua.

    “Esa Ley del Desamparo: una reforma que deja al ciudadano desarmado y blinda al gobierno, es un golpe contra el derecho del ciudadano a defenderse, por eso es que urge el Amparo Estilo Chihuahua, que le permita al chihuahuense enfrentarse a los abusos del poder”, declaró.

    La iniciativa presentada por Francisco Sánchez para establecer esta figura contempla un modelo donde el Poder Judicial local pueda proteger a los chihuahuenses ante abusos de cualquier autoridad, sea municipal, estatal o federal.

    “Vamos por un sistema donde la justicia no se concentre en el centro, sino que desde el norte se defienda al norte. Porque si el régimen centralista quiere desaparecer el amparo, Chihuahua está dispuesto a reinventarlo”, sentenció.

