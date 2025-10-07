Serían 10 los agentes de la SSPE muertos en el ataque en Moris

Publicidad - LB2 -

En audio filtrado a los medios se escucha como se habla de diez muertos y de dos camionetas de la corporación desaparecidas, en hechos ocurridos la mañana de este viernes en Moris.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– De acuerdo a un audio que circula en las redes sociales y que fue filtrado a los medios de comunicación del C-4, serían 10 los muertos en el ataque a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Moris, ocurrido la mañana de este martes.

De acuerdo al audio, además de los 10 elementos asesinados por presuntos grupos delictivos al salir de Moris con dirección al municipio de Ocampo, se menciona que hay dos patrullas perdidas y una agente dronera lesionada.

- Publicidad - HP1

Supuestamente fueron cuatro las patrullas que salieron de Moris rumbo a Ocampo y que aparentemente el ejército no los apoyó.

Personal de Despliegue policial y del grupo Swat de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se está trasladando al lugar de los hechos para dar con las unidades extraviadas y con el personal que viajaba en ellas.

De momento las autoridades han reconocido el deceso de 3 elementos, y la misma cantidad de heridos.

Los agentes heridos son:

. – Muñoz Leal Jorge

. – Cano Valenzuela José Mario

. – Patiño Cadena Claudia Lizeth.

Los agentes fallecidos fueron identificados como:

. – Peralta Hernández Germán

. – Morales Valle Jesús Roberto

. – Arteaga Arroyo Ana Esmeralda.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.