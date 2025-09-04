Serán capacitados empleados del Congreso en la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres

Publicidad - LB2 -

El Poder Legislativo Estatal, reformó su Ley Orgánica a efecto de instruir a la Unidad de Igualdad de Género, a brindar capacitación obligatoria para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, en las distintas modalidades. Lo anterior a través de una reforma al artículo 143 de dicha Ley.

Chihuahua, Chih .- La diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Igualdad, destacó que dicha reforma se encuentra en acorde con los lineamientos establecidos en el Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer, emitido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2010, en el que formula una serie de recomendaciones a los Estados miembros, sugiriendo un modelo de legislación en materia de violencia contra la mujer, donde dentro de sus recomendaciones se encuentra: “La formación y capacitación regulares e institucionalizadas de los empleados públicos sobre la cuestión de la violencia contra la mujer teniendo en cuenta las cuestiones de género.”

Así mismo, dijo que quienes integran dicha comisión, coincidieron con las y los iniciadores, en la necesidad de crear una estrategia institucional e integral de capacitación obligatoria en materia de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen como servidoras públicas en este Poder Legislativo, con el fin incrementar las capacidades institucionales necesarias para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

La reforma se dio luego de la iniciativa presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

