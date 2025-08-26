Seguridad garantizada para las familias en las celebraciones patrias de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de ofrecer tranquilidad a las familias chihuahuenses durante las celebraciones patrias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha diseñado una estrategia de seguridad que se implementará durante el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar, programados para los próximos 15 y 16 de septiembre. Este operativo busca garantizar un ambiente seguro y controlado para todos los asistentes.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La SSPE desplegará a la Policía Estatal en puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de identificar y atender cualquier riesgo que pueda presentarse, ya sea en personas o instalaciones. Este enfoque proactivo permitirá a las autoridades auxiliar de inmediato en caso de emergencias, así como evitar el ingreso de objetos o individuos no autorizados en los espacios destinados para las celebraciones.

Como parte de las medidas preventivas, se instalarán unidades de emergencia en las calles aledañas al recorrido del desfile. Estas unidades estarán disponibles para atender cualquier eventualidad de forma rápida y eficiente, asegurando así la integridad de los asistentes y la fluidez del evento.

La SSPE también colabora con diversas instituciones, incluyendo la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Salud, Cruz Roja, Fiscalía General del Estado, y el DIF Estatal, entre otras. Esta colaboración interinstitucional tiene como objetivo ofrecer una atención integral a la ciudadanía, garantizando que todos los aspectos de la seguridad y la salud sean cubiertos durante las festividades.

Al igual que en años anteriores, se establecerán filtros de acceso en diferentes puntos de entrada a la zona del evento. Estos filtros permitirán agilizar las revisiones de seguridad y asegurar un entorno seguro para todas las familias que asistan a los festejos patrios. La SSPE hace un llamado a los asistentes para que sigan las indicaciones del personal operativo y respeten la señalética en los accesos.

Es importante destacar que está prohibido ingresar con ciertos objetos al área del evento, tales como armas de fuego, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, artículos punzocortantes, mascotas (excepto animales de asistencia), pirotecnia, y otros elementos que puedan representar un riesgo. La SSPE reitera que la línea 9-1-1 debe ser utilizada únicamente en casos de emergencia, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente en situaciones que lo requieran.

