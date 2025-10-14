Se unen productores agrícolas de Chihuahua al paro nacional para exigir mejoras en el campo

Publicidad - LB2 -

En la entidad, ubican siete puntos entre ellas casetas y bloqueo a vías del ferrocarril, entre las que se encuentra el Chepe que corre de Chihuahua a Los Mochis.

Cuauhtémoc, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Productores agropecuarios de Chihuahua se sumaron al paro nacional convocado por organizaciones del campo en todo el país, y entre sus acciones tomaron las casetas de cobro en la entidad y, además, bloquearon las vías del ferrocarril, entre ellas las del Chepe, que corre de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa, y viceversa.

Desde la mañana de este martes, los manifestantes establecieron siete puntos de bloqueo en el estado: tres en casetas de peaje y cuatro sobre las vías del tren, afectando temporalmente el tránsito ferroviario del tren turístico “El Chepe”.

Miguel Yuren Ortiz Valenzuela, líder de los productores agrícolas en Chihuahua, explicó que el movimiento tiene como objetivo la exigencia de precios justos para los granos básicos, además de la actualización de concesiones y emisión de constancias por parte de la Comisión Nacional del Agua, trámite que, aseguró, llevan esperando desde hace cinco años.

Indicó que la falta de respuesta de Conagua los ha dejado fuera de programas sociales del Gobierno federal, porque sin esos documentos no pueden acreditar el uso de los pozos agrícolas.

“Hay alrededor de 200 personas al momento y se van a sumar más durante el día, nos vamos a estar alternando para tener gente aquí en las vías del tren y lo mismo estamos haciendo en Delicias, en Jiménez, en Casas Grandes y Janos”, expresó.

“Son 7 puntos de toma en el estado de Chihuahua”, apuntó.

El dirigente enfatizó que la indiferencia institucional y la falta de apoyo al sector, así como la reforma pendiente a Conagua, son las principales causas que motivaron su participación en el paro nacional.

A nivel nacional, los productores cuentan con un pliego petitorio conjunto, en el que exigen precios justos y soluciones específicas por región.

En el caso de Chihuahua, piden la regularización de concesiones de agua; en Sinaloa, los pagos pendientes y la mejora del precio del maíz blanco; mientras que, en el Bajío, también demandan una revisión del esquema de precios agrícolas.

El movimiento, subrayó, continuará de manera pacífica pero indefinida, hasta que el Gobierno federal atienda las demandas del campo mexicano.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que este martes se suman al paro nacional agrícola productores de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas.

