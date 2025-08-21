Se une el Ichijuv a GuardiaNNA para apoyar a víctimas de violencia sexual

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) ha decidido sumarse al proyecto GuardiaNNA, una iniciativa del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este programa tiene como objetivo ofrecer atención psicoterapéutica gratuita a niños y adolescentes de entre 2 y 17 años que han sido víctimas de violencia sexual. La implementación de este esquema busca no solo brindar apoyo emocional, sino también ayudar a los jóvenes a resignificar su trauma y potenciar su desarrollo humano.

Recientemente, personal del Ichijuv realizó una visita a las instalaciones donde se lleva a cabo este programa. Durante el recorrido, se familiarizaron con la metodología única que se utiliza en el país para abordar estos casos. La atención se centra en reforzar la resiliencia de los usuarios a través de diversas herramientas terapéuticas, como la terapia de juego, los lenguajes del arte, la psicología del color y la psicoeducación. Estas técnicas están diseñadas no solo para los menores, sino también para sus familias, creando un entorno de apoyo integral.

El Centro de atención ubicado en la ciudad de Chihuahua actualmente brinda acompañamiento especializado a 40 usuarios, aunque tiene la capacidad de atender hasta 90 personas. Este espacio se convierte en un refugio para aquellos que han sufrido situaciones de abuso, permitiendo que los jóvenes encuentren un lugar seguro donde recibir la ayuda que necesitan. La atención se complementa con la canalización de casos a las fiscalías de Zona y de Género, así como al DIF Estatal y a los DIF municipales, asegurando un seguimiento adecuado.

En caso de sospecha de abuso sexual en niñas, niños o adolescentes, los centros de GuardiaNNA están disponibles para ofrecer orientación y acompañamiento en el proceso de denuncia. Esto es fundamental para iniciar la atención necesaria y garantizar que las víctimas reciban el apoyo adecuado en momentos críticos. La iniciativa busca no solo ayudar a los afectados, sino también crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la intervención en casos de violencia.

La visita del Ichijuv a las instalaciones de GuardiaNNA responde a un interés por fortalecer la coordinación entre diferentes instituciones. La colaboración es esencial para garantizar una correcta canalización de los casos y sensibilizar al personal que trabaja con jóvenes en todo el estado. Esta sinergia es clave para mejorar la atención y el apoyo brindado a quienes enfrentan situaciones de violencia.

Con la implementación de programas como GuardiaNNA, se espera que más jóvenes en Chihuahua puedan acceder a la atención que necesitan para superar sus experiencias traumáticas. La labor conjunta de diversas instituciones es fundamental para crear un entorno más seguro y solidario, donde las víctimas de violencia sexual puedan encontrar el camino hacia la sanación y el desarrollo personal.

