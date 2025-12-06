Se reúnen simpatizantes de la 4T en Chihuahua para escuchar mensaje de Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Morena organizó concentraciones simultáneas en varias ciudades del país para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un grupo de simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) se congregó este fin de semana en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua para escuchar en vivo, mediante un megáfono, el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció desde el Zócalo capitalino en el marco del séptimo aniversario de la llegada de Morena al poder federal.

La reunión fue encabezada por Óscar Castrejón, conocido operador político de Morena en la entidad, quien explicó que la actividad fue organizada para que las personas que no pudieron viajar a la Ciudad de México tuvieran un espacio de encuentro y participación local. Algunos de los asistentes portaban gorras, camisetas y banderas con los colores guinda del partido, mientras que otros sostenían lonas con mensajes como “Presidenta Claudia Sheinbaum, millones la apoyamos”.

A través de un altavoz, los asistentes siguieron el mitin de Sheinbaum en tiempo real. Durante la transmisión, coreaban consignas y aplaudían los momentos más destacados del discurso, en el que la presidenta reafirmó el rumbo de su administración y su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, así como su rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos nacionales.

En entrevista durante la reunión, Castrejón destacó que el evento buscó fortalecer el ánimo entre la militancia morenista local y subrayó lo que consideró logros del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nos reunimos aquí para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación, que trajo un estado de bienestar a México y sacó a 13.4 millones de personas de la pobreza”, afirmó, citando cifras de organismos oficiales.

También señaló que el actual modelo de gobierno ha permitido una redistribución del gasto público en beneficio de las familias mexicanas, mediante programas sociales universales y apoyos económicos directos. “Antes el presupuesto era para unos cuantos. Hoy el dinero se utiliza para las becas, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Esa es la diferencia”, apuntó.

Este tipo de reuniones no fue exclusiva de la capital de Chihuahua. De manera simultánea, en varias ciudades del país se llevaron a cabo actos similares organizados por comités locales de Morena y simpatizantes del movimiento. En plazas públicas, casas de enlace o centros comunitarios, ciudadanos se conectaron por radio, televisión o plataformas digitales para seguir el discurso presidencial.

La conmemoración de los siete años de la 4T se da en un contexto en el que el gobierno federal busca consolidar su proyecto a mediano plazo, en medio de desafíos tanto internos como externos. La participación de simpatizantes en ciudades fuera del centro político del país refleja el esfuerzo por mantener la cohesión territorial del movimiento y reafirmar el respaldo social que le dio el triunfo en 2018 y su continuidad en 2024.

