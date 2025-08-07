Movil - LB1 -
    agosto 7, 2025
    Se reúne Xóchitl Contreras con vecinos del Fracc. Gardeno para atender problemática del agua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    En seguimiento a su compromiso con los habitantes del Quinto Distrito, la diputada Xóchitl Contreras sostuvo una reunión vecinal en el Fraccionamiento Gardeno para escuchar de primera mano las inquietudes relacionadas con el servicio y abastecimiento de agua.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro, se contó con la valiosa participación de representantes de la Junta de Agua y Saneamiento (JMAS), quienes escucharon de primera mano las necesidades y demandas de los habitantes del sector.

    La diputada explicó cómo se dividen las responsabilidades en materia hídrica entre los distintos niveles de gobierno. Aclaró que CONAGUA es la instancia encargada de los diques, presas, ríos y drenes; mientras que el municipio de Juárez tiene es a quien le corresponde realizar los trabajos correspondientes del drenaje pluvial.

    La Junta de Agua y Saneamiento (J+) es encargada del drenaje sanitario, reconociendo que realiza grandes esfuerzos para conducir adecuadamente el agua de lluvia y proteger la infraestructura urbana.

    La legisladora felicitó públicamente a los trabajadores de la J+ JMAS por su labor, así como a su director, Sergio Nevárez, quien —por instrucción de la gobernadora Maru Campos— ha coordinado acciones que incluso corresponden al ámbito municipal y federal, con el fin de atender la emergencia.

    La legisladora destacó que presentó ante el Congreso del Estado, varios exhortos los cuales  fueron aprobados y respaldados por todas las bancadas,  dichos exhortos fueron dirigidos a CONAGUA y el Municipio de Juárez para que ejecuten las obras necesarias que ayuden a mitigar los efectos de las inundaciones y proteger a las familias juarenses.

    Este encuentro representa no solo un avance en la gestión, sino también un ejemplo del poder de la participación ciudadana. La diputada reiteró su convicción de que el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades es clave para construir comunidades más fuertes, más dignas y con mejores condiciones de vida. La jornada concluyó con una taquiza comunitaria, en un ambiente de cercanía y confianza.

    La diputada reafirma su compromiso de continuar gestionando, escuchando y trabajando por las causas de quienes más lo necesitan, con cercanía, responsabilidad y resultados.

