    septiembre 9, 2025 | 18:20
    Se reúne Maru Campos con secretario de la Defensa

    POR Redacción ADN / Agencias
    La gobernadora Maru Campos sostuvo en la Ciudad de México, una reunión de trabajo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad en el estado.

    Ciudad de México .- En dicho encuentro acordaron acciones contra los generadores de violencia en el estado, tanto en Ciudad Juárez como en otros puntos de la entidad, como parte del reforzamiento al trabajo conjunto que se realiza de manera permanente.

    La mandataria, quien estuvo acompañada del fiscal general del Estado, César Jáuregui; del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya y de su asesor, Diódoro Carrasco, informó que revisaron cifras, pendientes y avances sobre el trabajo de colaboración que se tiene en materia de seguridad.

    Enfatizó que son tres los rubros en que deben trabajar en coordinación: los operativos en conjunto, reforzar la inteligencia, así como la prevención y contención de los grupos que pretenden ingresar al estado.

    También se acordó el incremento de patrullajes de los cuerpos de seguridad de los diferentes niveles de Gobierno, con énfasis en municipios de mayor incidencia delictiva.

    Además del apoyo que la Defensa nacional hará en todo el país, en el reclutamiento y adiestramiento de personal para integrarlo a las actividades que se realizan en el estado de Chihuahua.

