    septiembre 6, 2025 | 14:40
    Se reúne la diputada Xóchitl Contreras con la coordinadora la Fiscalía de la mujer

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La diputada Xóchitl Contreras, junto a Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de genero y la familia, la Lic. Yubia Yumiko Ayala Narvaez, y FICOSEC sostuvieron un encuentro con madres y padres de familia de los niños que fueron víctimas de abusos cometidos en estancias subrogadas del IMSS e ISSSTE. Durante la reunión, se escucharon sus peticiones, se despejaron dudas y se compartieron inquietudes sobre la seguridad y el bienestar de las niñas y niños juarenses.

    Chihuahua, Chih .– La legisladora reiteró su compromiso de seguir legislando en favor de los más indefensos y vulnerables de nuestra sociedad: los pequeños. Subrayó la importancia de que las estancias infantiles cumplan con altos estándares de cuidado, protección y responsabilidad, para que las familias puedan confiar plenamente en los espacios a los que confían a sus hijos.

    La legisladora reiteró su compromiso de mantenerse cercana a las familias y vigilante de que cada caso reciba el seguimiento adecuado, así como de brindarles acompañamiento en el proceso.

    “Como diputada, asumo la responsabilidad de estar pendiente de que estos casos no se queden sin respuesta. Las niñas y niños merecen justicia, y los padres merecen la certeza de que las instituciones están actuando para protegerlos”, expresó la diputada Xóchitl Contreras.

    Con este tipo de reuniones, se reafirma la voluntad de construir puentes entre las autoridades y la ciudadanía, con el objetivo de proteger a la niñez y fortalecer la confianza en las instituciones.

