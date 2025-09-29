Se reúne Francisco Sánchez con Consejera presidenta del IEE para fortalecer Consulta Ciudadana por un Nuevo Trato para el Norte

Publicidad - LB2 -

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, sostuvo una reunión de trabajo con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, para fortalecer mecanismos de la Consulta Ciudadana por un Nuevo Trato para el Norte.

Chihuahua, Chih .- “Un Nuevo Trato para el Norte es un mecanismo histórico de participación ciudadana, la oportunidad para que la voz y la voluntad de los chihuahuenses se exprese, para que decidamos de una vez por todas acabar con el maltrato, el abuso y la injusticia del régimen centralista”, declaró Francisco Sánchez.

El legislador chihuahuense remarcó que esta Consulta Pública se encuentra abierta desde el 17 de septiembre y en ella los chihuahuenses pueden expresar si el trato que la federación le da a Chihuahua en materia de presupuesto les parece justo y si es necesario que se revise el acuerdo por el cual a Chihuahua hoy le entregan mucho menos de lo que produce.

- Publicidad - HP1

Francisco Sánchez indicó que se puede participar en esta consulta a través de diferentes modalidades como la votación en línea en el micrositio https://ieechihuahua.org.mx/es/consulta_pacto_fiscal_2025, así como en los Módulos de Votación instalados en todo el Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.