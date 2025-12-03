Se pronuncia Alfredo “El Caballo” Lozoya en contra de la reforma a la Ley de Aguas

Publicidad - LB2 -

El diputado de Movimiento Ciudadano rechaza la propuesta federal y acusa una traición a los trabajadores del campo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, anunció públicamente su voto en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que representa un atentado contra los derechos de los trabajadores del campo y una imposición desde el centro del país que ignora las necesidades del norte.

“Por ser del norte, por ser chihuahuense, porque he luchado del lado de los campesinos que arriesgan su vida por defender el agua, estoy en contra de la ley de aguas del régimen centralista”, expresó Lozoya, en referencia al dictamen impulsado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que será discutido en el Pleno este jueves 4 de diciembre.

- Publicidad - HP1

El legislador afirmó que la propuesta no atiende las preocupaciones legítimas del sector agrícola y acusó a Morena de buscar imponer la reforma utilizando lo que calificó como una “mayoría ilegal” en el Congreso, sin considerar las voces de los productores ni garantizar la protección de sus derechos históricos sobre el uso del agua.

En un mensaje directo, Lozoya reiteró su postura: “Votaré en contra de la ley de aguas porque Chihuahua y los chihuahuenses son primero que todo”, sostuvo. Esta declaración se da en un contexto de creciente tensión social en el estado, donde productores agrícolas han manifestado su rechazo a la iniciativa mediante protestas y bloqueos en puntos estratégicos como carreteras y puentes internacionales.

La reforma a la Ley de Aguas contempla, entre otros aspectos, prohibir la transmisión de concesiones entre particulares, priorizar el uso doméstico en casos de escasez, endurecer sanciones por uso indebido del recurso y aumentar las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha sido interpretado por diversos actores del norte del país como una recentralización de las decisiones hídricas.

En días recientes, la bancada de Movimiento Ciudadano, junto a legisladores del PAN y PRI, ha cuestionado el contenido de la reforma y ha exigido mayor apertura al diálogo con los sectores directamente afectados, como agricultores, organizaciones de usuarios y gobiernos locales.

Lozoya ha sido una de las voces más críticas desde el ámbito legislativo en Chihuahua, particularmente en defensa del agua como recurso estratégico para la economía regional. Durante su trayectoria, ha participado en movilizaciones y posicionamientos en favor del campo chihuahuense, especialmente durante los conflictos por el cumplimiento del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos en 2020.

Con la discusión en puerta, el posicionamiento de “El Caballo” Lozoya se suma a una creciente oposición en el norte del país, donde el agua es no solo un recurso vital, sino también un símbolo de identidad y lucha. Se espera que el debate legislativo de este jueves se desarrolle bajo una fuerte presión social y política, especialmente en estados como Chihuahua, donde el tema ha cobrado relevancia nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.