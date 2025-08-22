Se prevén vientos y lluvias en diversas regiones de Chihuahua este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso para este fin de semana, donde se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en varias áreas del estado. Este fenómeno se verá acompañado de lluvias moderadas en la Sierra Tarahumara, lo que podría tener un impacto significativo en la población y las actividades al aire libre.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Para este viernes, se pronostican vientos de entre 5 y 15 km/h, con la posibilidad de que se registren rachas de hasta 45 km/h en las zonas oeste y suroeste del estado. En otras regiones, como el norte, noroeste, centro, sureste y noreste, las ráfagas podrían alcanzar hasta 35 km/h. Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante estas condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias dispersas a moderadas en localidades como Morelos y Guadalupe y Calvo. En otras áreas, como Moris, Uruachi, Chínipas y Guazapares, las lluvias se prevén de aisladas a dispersas, con acumulados que varían entre 2.1 y 5 milímetros (mm). Las condiciones climáticas también podrían incluir actividad eléctrica y caída de granizo.

El pronóstico de temperaturas para este viernes indica máximas que oscilan entre 22 y 36 grados Celsius en diferentes localidades. Por ejemplo, Chihuahua alcanzará los 32°C, mientras que Juárez podría llegar a los 35°C. En contraste, zonas como Bocoyna (Creel) tendrán temperaturas más frescas, con un máximo de 23°C.

Para el sábado, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con vientos de 5 a 15 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h en ciudades como Juárez, Ahumada y Nuevo Casas Grandes. Las lluvias continuarán presentándose de manera aislada en varias localidades, incluyendo Chínipas y Batopilas.

Las temperaturas pronosticadas para el sábado también reflejan una variabilidad, con máximas que van desde los 22°C en Balleza (El Vergel) hasta los 36°C en Chínipas. La CEPC recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad durante este fin de semana.

