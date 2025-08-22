Movil - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 12:35
    Se prevén vientos y lluvias en diversas regiones de Chihuahua este fin de semana

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso para este fin de semana, donde se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en varias áreas del estado. Este fenómeno se verá acompañado de lluvias moderadas en la Sierra Tarahumara, lo que podría tener un impacto significativo en la población y las actividades al aire libre.

     

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Para este viernes, se pronostican vientos de entre 5 y 15 km/h, con la posibilidad de que se registren rachas de hasta 45 km/h en las zonas oeste y suroeste del estado. En otras regiones, como el norte, noroeste, centro, sureste y noreste, las ráfagas podrían alcanzar hasta 35 km/h. Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante estas condiciones climáticas.

    En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias dispersas a moderadas en localidades como Morelos y Guadalupe y Calvo. En otras áreas, como Moris, Uruachi, Chínipas y Guazapares, las lluvias se prevén de aisladas a dispersas, con acumulados que varían entre 2.1 y 5 milímetros (mm). Las condiciones climáticas también podrían incluir actividad eléctrica y caída de granizo.

    El pronóstico de temperaturas para este viernes indica máximas que oscilan entre 22 y 36 grados Celsius en diferentes localidades. Por ejemplo, Chihuahua alcanzará los 32°C, mientras que Juárez podría llegar a los 35°C. En contraste, zonas como Bocoyna (Creel) tendrán temperaturas más frescas, con un máximo de 23°C.

    Para el sábado, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con vientos de 5 a 15 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h en ciudades como Juárez, Ahumada y Nuevo Casas Grandes. Las lluvias continuarán presentándose de manera aislada en varias localidades, incluyendo Chínipas y Batopilas.

    Las temperaturas pronosticadas para el sábado también reflejan una variabilidad, con máximas que van desde los 22°C en Balleza (El Vergel) hasta los 36°C en Chínipas. La CEPC recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad durante este fin de semana.

