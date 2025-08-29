Se prevén lluvias y vientos fuertes en el noroeste del estado

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso sobre la llegada de un frente frío a la entidad, que comenzará a afectar la región a partir de este sábado 30 de agosto.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .– Este fenómeno meteorológico traerá consigo lluvias de diversas intensidades, actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos fuertes, especialmente en el noroeste del estado.

Las condiciones climáticas se caracterizarán por un ambiente templado a cálido durante las mañanas, mientras que las tardes se prevén calurosas a muy calurosas.

En las zonas serranas, las temperaturas se mantendrán frescas. El cielo variará entre parcialmente nublado y nublado, lo que podría influir en la cantidad de precipitaciones que se registren.

Las lluvias en el noroeste del estado se anticipan de moderadas a fuertes, con acumulados que oscilarán entre 25.1 y 50 milímetros (mm) en localidades como Janos, Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Madera, Temósachic, Guazapares y Morelos.

Además, se pronostican chubascos dispersos a moderados, con acumulados de 5.1 a 25 mm, en municipios como Juárez, Ascensión, Namiquipa, Batopilas, Guachochi y Cuauhtémoc.

En otras partes de la entidad, se podrían presentar lluvias aisladas a dispersas, con acumulados de 2.1 a 5 mm, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.

Las ráfagas de viento podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en localidades como Ascensión y Janos, y alcanzar los 45 km/h en Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Guachochi y Jiménez, lo que incrementará el riesgo de tolvaneras en tramos carreteros.

Para el domingo 31 de agosto, se espera que el sistema frontal mantenga condiciones similares, con precipitaciones fuertes a muy fuertes, especialmente en Ignacio Zaragoza, y de moderadas a fuertes en Janos, Madera, Namiquipa, Guazapares y Guadalupe y Calvo.

Las lluvias se prevén en gran parte del territorio estatal, afectando principalmente a los municipios del centro, noreste y sureste, lo que podría generar encharcamientos o afectaciones en zonas vulnerables.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 grados centígrados (°C) en El Vergel y los 37 °C en Ojinaga, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 8 °C en áreas serranas como Guachochi y Creel.

La CEPC recomienda a la población extremar precauciones en caminos rurales, áreas propensas a deslaves y cauces de arroyos, ante la posibilidad de crecidas súbitas.

Además, se exhorta a mantenerse informado a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones preventivas, así como reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

El monitoreo meteorológico se mantendrá activo para emitir actualizaciones oportunas.

