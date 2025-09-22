Se prevén lluvias y vientos en la región serrana a partir de esta tarde-noche

Publicidad - LB2 -

Se prevén temperaturas frías a frescas en zonas altas de la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih .– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la interacción de la corriente en chorro subtropical y el monzón mexicano, provocará lluvia y viento en diversas regiones del estado esta tarde-noche, especialmente en municipios de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se registrarán en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Morelos y Guadalupe y Calvo.

En algunas zonas podrían registrarse tormentas eléctricas y caída de granizo, por lo que se pide a la ciudadanía estar atenta y tomar las precauciones necesarias.

Para el martes las lluvias podrían intensificarse en poblaciones de la zona noroeste. Además, se mantendrá la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica en las regiones norte, oeste y suroeste del estado.

También se prevén vientos con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en la zona norte, principalmente en Juárez, Ahumada y Guadalupe.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

