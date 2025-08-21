Se prevén lluvias y temperaturas variables en el estado de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un pronóstico que indica la continuidad de precipitaciones pluviales de dispersas a moderadas en gran parte del estado de Chihuahua. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un ambiente templado a cálido por las mañanas y de caluroso a muy caluroso por las tardes, mientras que las zonas serranas experimentarán temperaturas frescas.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este jueves, las lluvias se presentarán de manera aislada a dispersa, con acumulaciones que oscilarán entre 2.1 y 5 milímetros (mm) en localidades como Guerrero, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, y otras. Las condiciones de lluvia se extenderán a varios municipios, incluyendo Morelos, Balleza, Nonoava, y San Francisco de Borja, entre otros.

Se anticipa que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles caídas de granizo. Además, se pronostican vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían superar los 35 km/h en localidades como Juárez, Ahumada, y Ascensión. Esto podría generar condiciones de inestabilidad en algunas áreas, lo que requiere precaución por parte de la población.

Las temperaturas máximas para este jueves se estiman en 31 °C para Chihuahua, 34 °C en Juárez, y 36 °C en Chínipas. En contraste, las zonas más frías, como Creel y Guachochi, se mantendrán con temperaturas de 23 °C y 22 °C, respectivamente. Este rango de temperaturas refleja la variabilidad climática que se experimenta en el estado.

Para el viernes 22, se espera que las lluvias continúen de manera similar, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 25 mm en algunas áreas. En otras, se registrarán acumulaciones menores, de 0.1 a 2 mm. Las ráfagas de viento también se intensificarán, alcanzando hasta 45 km/h en localidades como Ahumada, Guadalupe, y Aquiles Serdán.

La CEPC recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se aconseja evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, así como asegurar techos y objetos que puedan desprenderse. Para mantenerse informado, se sugiere seguir fuentes oficiales y, en caso de emergencia, contactar al 9-1-1.

