Se prevén lluvias y temperaturas calurosas en el estado durante los próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso sobre las condiciones climáticas que se esperan en el estado durante los próximos días. Según el informe, se mantendrán las lluvias dispersas a moderadas hoy y mañana, lo que podría generar situaciones de riesgo en diversas localidades. La CEPC ha instado a la población a estar atenta a las recomendaciones y a tomar precauciones ante posibles eventualidades.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Las lluvias se prevén con chubascos que oscilarán entre 5.1 y 25 milímetros (mm) en las zonas oeste y suroeste. En otras regiones como el norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, las precipitaciones serán de 2.1 a 5 mm. Además de las lluvias, se anticipa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo, lo que podría agravar las condiciones climáticas en el estado.

La CEPC también ha informado sobre las ráfagas de viento que se esperan, las cuales oscilarán entre 10 y 20 kilómetros por hora (km/h). Sin embargo, en algunas áreas del norte, sur y sureste, estas ráfagas podrían superar los 45 km/h. En el noroeste, oeste, suroeste, centro y noreste, los vientos podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría representar un riesgo adicional para la población.

Para el jueves 21, se pronostican lluvias en varios municipios, incluyendo San Francisco de Borja, Meoqui, Delicias, Saucillo y La Cruz. En localidades como Matachí, Temósachic y Guerrero, las lluvias serán de aisladas a dispersas. Las condiciones climáticas también afectarán a otros municipios como Cuauhtémoc, Riva Palacio y Santa Isabel, donde se espera un patrón similar de lluvias y vientos.

Las temperaturas variarán a lo largo del estado, con máximas que alcanzarán hasta 37°C en Chínipas y mínimas que descenderán a 8°C en El Vergel. Otras localidades como Chihuahua, Juárez y Delicias tendrán temperaturas máximas de 31°C, 33°C y 33°C, respectivamente. Este rango de temperaturas, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente caluroso a muy caluroso durante las tardes.

Ante estas condiciones, la CEPC ha recomendado a la población tomar medidas preventivas, especialmente en áreas propensas a encharcamientos y crecidas de arroyos. Se exhorta a seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1 para recibir asistencia inmediata. Es fundamental que los ciudadanos permanezcan informados y preparados para enfrentar las inclemencias del tiempo en los próximos días.

