Se prevén lluvias para este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que este fin de semana, se prevé un incremento en la inestabilidad atmosférica en gran parte del estado de Chihuahua, lo que generará lluvias principalmente en la zona serrana.

Chihuahua, Chih .- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones derivan de la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y la persistencia del monzón mexicano sobre el noroeste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico.

Para los próximos días se espera un ambiente templado a cálido por la mañana, cálido a caluroso por la tarde, temperaturas frías a frescas en la Sierra Tarahumara y cielo de parcialmente nublado a nublado.

Se pronostican lluvias dispersas a moderadas con chubascos en las regiones noroeste, noreste y suroeste; precipitaciones dispersas en las zonas norte y centro, y aisladas en la región centro-sur.

En todos los casos, las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos oficiales.

