Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 13:17
    InicioEstado

    Se prevén lluvias para este fin de semana

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que este fin de semana, se prevé un incremento en la inestabilidad atmosférica en gran parte del estado de Chihuahua, lo que generará lluvias principalmente en la zona serrana.

    Chihuahua, Chih .- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones derivan de la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y la persistencia del monzón mexicano sobre el noroeste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico.

    Para los próximos días se espera un ambiente templado a cálido por la mañana, cálido a caluroso por la tarde, temperaturas frías a frescas en la Sierra Tarahumara y cielo de parcialmente nublado a nublado.

    - Publicidad - HP1

    Se pronostican lluvias dispersas a moderadas con chubascos en las regiones noroeste, noreste y suroeste; precipitaciones dispersas en las zonas norte y centro, y aisladas en la región centro-sur.

    En todos los casos, las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos oficiales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Noroeste

    Realizarán la Agroexpo Chile Verde 2025 en Casas Grandes

    Los días 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo la Agroexpo Chile...
    Estado

    Defiende Óscar Avitia derecho de estudiantes a un transporte público

    Por medio de una iniciativa que pretende reformar las leyes de movilidad y de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.