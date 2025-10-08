Movil - LB1A -
octubre 6, 2025
    octubre 8, 2025 | 13:03
    Se prevén lluvias en las regiones norte y serrana del estado

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las ráfagas de viento podrían generar tolvaneras en tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Ascensión.

    Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, para este miércoles 8 de octubre se prevé presencia de lluvias en la zona norte y en la región serrana de la entidad.

    Dichas condiciones se deben a la interacción entre un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, además de bandas nubosas del huracán Priscila.

    Se pronostican lluvias dispersas a moderadas en Urique, Morelos y Guadalupe y Calvo; aisladas a dispersas en Madera, Guachochi, Parral, Chihuahua; aisladas Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, y pudiera registrarse actividad eléctrica y posible caída de granizo.

    Durante este día en la Sierra Tarahumara habrá un clima frío a fresco, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, asimismo para el resto del estado, se mantendrán temperaturas templadas a cálidas.

    Se esperan ráfagas de viento de más de 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas y Ascensión; de 45 km/h en Janos, Casas Grandes, Delicias, Parral y Jiménez; y de 35 km/h en las zonas centro y suroeste.

    Este ambiente podría generar tolvaneras en tramos carreteros, especialmente entre Ahumada y Juárez, así como de Juárez a Ascensión.

    Las temperaturas máximas estimadas son de 29 grados centígrados (°C) en Chihuahua y Juárez, 28°C en Janos, 23°C en Madera y Cuauhtémoc, 25°C en Temósachic y Parral, 32°C en Ojinaga, 31°C en Delicias, 30°C en Camargo, 29°C en Jiménez, 21°C en Bocoyna y Guachochi, 34°C en Chínipas y 20°C en Balleza.

    Ante vientos fuertes y tolvaneras, la CEPC recomienda no transitar por zonas de baja visibilidad, reducir la velocidad, encender luces intermitentes en carretera, asegurar objetos que puedan desprenderse, y mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables.

    La dependencia exhorta a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y estar informada a través de los canales oficiales.

