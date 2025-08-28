Movil - LB1 -
    agosto 28, 2025
    Se prevén lluvias en diversas regiones de Chihuahua en las próximas horas

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso sobre la llegada de lluvias en diferentes regiones de Chihuahua. Este fenómeno meteorológico se debe a la influencia del Monzón Mexicano que afecta el noroeste del país, combinado con un canal de baja presión que interactúa con la humedad proveniente del océano Pacífico. Esta situación generará condiciones propicias para la precipitación en las próximas horas.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Para el día de hoy, las lluvias se esperan con intensidad moderada a puntualmente fuerte en localidades específicas como Moris, Chínipas y Morelos, donde se anticipan acumulados de hasta 50 milímetros (mm). Estas precipitaciones podrían generar un impacto significativo en las comunidades afectadas, por lo que se recomienda a los habitantes estar alertas y preparados.

    Además de los municipios mencionados, se prevén lluvias dispersas a moderadas con chubascos en otras localidades, incluyendo Madera, Temósachic, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, así como Balleza. La CEPC destaca que estos eventos pueden ir acompañados de actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo, lo que aumentaría el riesgo para la población.

    Los municipios de Juárez, Ahumada, Práxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Meoqui, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Carichí, Nonoava, San Francisco de Borja, Santa Bárbara y Parral también se encuentran bajo la alerta de lluvias. La CEPC insta a los ciudadanos a tomar precauciones y mantenerse informados a través de medios oficiales para evitar situaciones de riesgo.

    Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil se incluye evitar cruzar arroyos o ríos crecidos, así como extremar precauciones al conducir bajo condiciones de lluvia. También se sugiere resguardar a menores de edad, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables ante este tipo de fenómenos naturales.

    La colaboración de la población es fundamental para prevenir incidentes y proteger la integridad de las familias chihuahuenses. La CEPC reafirma su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de las condiciones climáticas y los posibles efectos de las lluvias en la entidad.

