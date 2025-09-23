Se opone Alma Portillo a la reforma a Ley de Amparo

Publicidad - LB2 -

Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de la iniciativa que pretende reformar la Ley de Amparo, y que podría significar el debilitamiento de la figura de suspensión de amparo y que minimizaría el peso del interés legítimo de quienes acuden a este recurso.

Chihuahua, Chih .- Portillo recordó que comunidades enteras, citando como ejemplo a colonias de Parral, han logrado combatir la ineficiencia de las autoridades que abusivamente dejan de hacer lo necesario para cumplir sus obligaciones legales y dejan a la ciudadanía sin derechos básicos como el agua potable.

“Gracias al amparo y a la forma en que hasta hoy se ha privilegiado el interés legítimo del ciudadano, cuando ve en riesgo sus derechos o se sabe agredido por la autoridad, familias que tenían 15 años batallando para tener agua en condiciones de dignidad, hoy se preparan para recibirla con regularidad”, aseveró la legisladora.

- Publicidad - HP1

Portillo consideró que la discusión de esta reforma se debe realizar en términos de apertura, transparencia, pluralidad y con la participación inexcusable de expertos en derechos humanos y ejercicio del poder público.

“El amparo es tal vez el único escudo útil que las y los mexicanos tenemos ante los excesos de los gobiernos, el amparo ha sido la unida herramienta con la capacidad de darle agua potable al parralense víctima de la indiferencia de la Junta Municipal de Agua; no debemos bajar la voz ante un atentado de esta magnitud contra las garantías de todas y todos”, finalizó la emecista.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.