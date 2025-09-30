Se desmarca Presidente del Congreso de su hermano detenido por herir a abogados de César Duarte

Publicidad - LB2 -

Fernando “El Chino” Ramírez, hermano del diputado priista Guillermo Ramírez, hirió con disparos de arma de fuego a los abogados Héctor Villasana y Enrique Muñoz, luego de una discusión suscitada en una funeraria de Parral.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, dejo en claro que la detención de su hermano, Fernando “El Chino” Ramírez, por agredir a los abogados del ex gobernador César Duarte Jáquez, es ajena a su labor como legislador por el Partido Revolucionario Institucional.

Fernando Ramírez, fue arrestado este lunes por su presunta participación en un ataque con arma de fuego en contra de los abogados Héctor Villasana y Enrique Muñoz, luego de una discusión suscitada en una funeraria de Parral.

“Es un caso totalmente aislado”, dijo Ramírez, y aseguró que los hechos son ajenos a su labor legislativa.

“Agradezco mucho la postura de mis compañeros diputados. Trabajamos siempre en equipo y hemos tenido respaldo”, agregó.

Al referirse a los incidentes ocurridos en Parral, el legislador calificó los hechos como “muy lamentables” y señaló que se trata de situaciones fuera de su alcance.

Aclaró que desconoce los detalles y que su conocimiento proviene únicamente de la información publicada por medios de comunicación.

“Soy un hombre que respeta totalmente las leyes, creo en las instituciones y estoy seguro de que las autoridades resolverán esto conforme a derecho, fundando y motivando sus actuaciones en las legislaciones aplicables”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que la agresión es resultado de conflictos entre primos, el legislador dijo, “Tengo entendido que se trata de un conflicto entre dos personas; yo no he tenido contacto con ninguno de los involucrados”.

Ramírez reiteró que algunas personas han intentado utilizar el incidente con fines políticos, pero aseguró que confía en que las instancias correspondientes actúen conforme a la ley.

