Se debe investigar a mandos policiales de Juárez: Maru

La Gobernadora, reiteró que es una tarea permanente de los gobiernos revisar a los policías y garantizar los controles de confianza.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Es necesario investigar a los mandos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez para revisar la posible infiltración de la delincuencia organizada en esa corporación.

La declaración de la Gobernadora se desprende de los últimos hechos en donde dos agentes de la corporación fueron victimados el pasado 11 de agosto en esta frontera, junto con el líder de un grupo criminal.

Mientras que el pasado 26 de julio en Ciudad Juárez agentes federales detuvieron a Galdino N., vinculado con la masacre de integrantes de las familias mormonas LeBarón, Langford y Miller, que dejó un saldo de nueve muertos (tres mujeres y seis niños, entre ellos dos menores de un año) en noviembre de 2019.

Maru Campos, descartó solicitar la destitución del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pues dijo se trata de un cargo electo por los ciudadanos.

“Una de las aristas del Plan Nacional de Seguridad es el fortalecimiento policial constitucional, lo que implica el control de confianza de los policías”, apuntó.

“No podemos satanizar a toda la corporación por unos cuantos involucrados”, subrayó.

Campos Galván reiteró es una tarea permanente de los gobiernos revisar a los policías y garantizar los controles de confianza.

La jefa del Ejecutivo estatal recalcó que, dentro de su administración, se ha mantenido una política de cero tolerancia hacia los agentes que participen en actividades ilícitas.

Reiteró que a los mandos policiales sí se les realizan evaluaciones de confianza periódicas.

