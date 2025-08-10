Se corona Chihuahua Campeón Mundial en Robótica en Beijing

Publicidad - LB2 -

El equipo de INADET/Cenaltec, conformado por estudiantes del CECyTECH Plantel 20 y del CBTis 122, se coronó Campeón Mundial en la categoría Media Superior del reto “DOBOT Intelligent Manufacturing Challenge – Moon Landing Challenge”, celebrado en el marco de la World Robotics Conference 2025 (WRCC) en Beijing, China.

Chihuahua, Chih .– Los integrantes del equipo ganador son Karina Jaired Castellanos Hernández, Gabriel Enrique Ojeda Carrillo, Luis Fernando Quintana Ríos y Joel Hiram López Echavarría.

Durante la competencia internacional considerada como los “Juegos Olímpicos de la Robótica”, los jóvenes demostraron un dominio sobresaliente en programación y operación de brazos robóticos de alta precisión, capacidad que les concedió el éxito en un complejo reto técnico inspirado en un alunizaje, que exigió estrategia, coordinación, ingeniería y creatividad.

El equipo chihuahuense superó a destacados contrincantes de países como Turquía y Kazajistán.

Este triunfo consolidó a Cenaltec, al Consejo STEM Chihuahua y a la Academia STEM Iberoamérica, como referentes en la formación de talento técnico capaz de competir y triunfar a nivel internacional.

Además, refleja la visión estratégica impulsada desde el Gobierno del Estado para transformar la educación tecnológica y consolidar un ecosistema de innovación donde los jóvenes puedan desarrollarse, certificarse y convertirse en líderes del futuro.

Este logro histórico no solo enorgullece a Chihuahua, sino a todo México. Es un claro mensaje de que el talento, cuando se combina con visión, preparación y trabajo en equipo, puede conquistar cualquier reto, incluso a escala global.

