octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 9:49
    InicioEstado

    Se capacitan 22 estudiantes chihuahuenses en Taiwán

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), sostuvo un encuentro con los 22 estudiantes chihuahuenses que se capacitan en Taipéi, Taiwán.

    Chihuahua, Chih .- En el marco de la gira de trabajo por dicho país y la participación en la feria internacional TAITRONICS 2025, la delegación encabezada por el secretario Ulises Fernández Gamboa, realizó una visita de seguimiento al grupo de jóvenes beneficiarios del programa “Chihuahua en Taiwán”.

    Esta iniciativa busca fortalecer la formación técnica y tecnológica en la región más avanzada en semiconductores y manufactura inteligente, impulsada por inteligencia artificial.

    Los estudiantes presentaron los avances de su capacitación y mostraron su entusiasmo al ser partícipes en la búsqueda de ideas y estrategias innovadoras en el campo de semiconductores.

    Además, expresaron su compromiso de regresar al estado para aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir al desarrollo económico, tecnológico y social de su comunidad.

    Por su parte, el doctor Hong-De Chang, vicepresidente de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán (STUST), reconoció el desempeño de las y los jóvenes chihuahuenses tanto en el centro educativo a su cargo, como en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI).

    “Estamos agradecidos con este grupo de estudiantes, pues su dedicación y su perspectiva fresca nos dan la seguridad de que el futuro de la industria es prometedor para Chihuahua”, enfatizó.

    El director general del Inadet, Sergio Mancinas, felicitó a los participantes del programa y los motivó a continuar esforzándose.

    “Cada uno de ustedes representa lo mejor del talento de la entidad. Este intercambio no solo fortalece su formación, también proyecta la capacidad y visión tecnológica de Chihuahua ante el mundo”, expresó.

    Actualmente, el grupo fortalece su perfil técnico en áreas de alta especialización, tales como semiconductores compuestos, tecnologías de procesos de circuitos integrados, internet de las cosas (IoT) y vehículos eléctricos.

    También, adquiere conocimientos en redes vehiculares, tecnología de vacío, equipos de película delgada, inspección óptica automática,prácticas de ingeniería e integración electromecánica, y comprensión auditiva y expresión oral en chino mandarín.

    A través de acciones como el programa “Chihuahua en Taiwán”, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de consolidar a Chihuahua como punta de lanza en la formación de talento técnico para la industria inteligente.

