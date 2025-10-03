Movil - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 11:43
    octubre 3, 2025 | 11:43
    Inicio

    Se capacita personal de estancias infantiles en temas de prevención y emergencias

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llevó a cabo una jornada de capacitaciones sobre prevención, actuación y respuesta ante emergencias, dirigida a personal de estancias infantiles del Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil (Ichdii).

    Chihuahua, Chih .- El objetivo fue dotar a las personas participantes de herramientas, para fortalecer la seguridad en espacios dedicados al cuidado de niñas y niños.

    Durante un total de 18 horas, instructores especializados impartieron temáticas como primeros auxilios, evacuación de inmuebles, prevención y combate de incendios, manejo de extintores y búsqueda y rescate.

    Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar que quienes tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, estén preparados para actuar con eficacia ante cualquier situación de riesgo.

    Lo anterior, a fin de asegurar la protección de la integridad física y emocional de la infancia chihuahuense.

    “Estas capacitaciones son clave para fomentar una cultura de prevención. Cada persona capacitada representa un eslabón más fuerte en la cadena de seguridad infantil”, destacó Joel Franco, instructor de la CEPC al cierre de la jornada.

    Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez y la construcción de entornos seguros.

