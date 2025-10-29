Sale Alfredo Chávez, diputado panista, en defensa de César Komaba por tener doble cargo

Publicidad - LB2 -

«Aporta una gran visión al partido», dice líder de la fracción parlamentaria del blanquiazul en respuesta al exhorto del alcalde de Juárez, de que ya deje el “hueso” en la SSPE.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El diputado Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, salió en defensa de César Komaba Quezada, dirigente municipal del PAN en la capital del estado, y subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

«Aporta una gran visión al partido», dijo el líder de la fracción parlamentario sobre Komaba Quezada.

La postura de Alfredo Chávez es en respuesta al mensaje que este miércoles mandó el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien pidió a César Komaba y a Ulises Pacheco, éste líder del PAN en la frontera, a que ya dejen “el hueso” en la SSPE.

Y es que tanto Pacheco como Komaba, acompañaron al titular de la SSPE, Gilberto Loya, en su visita al despacho del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para invitarlo a verificar el avance de la Torre Centinela que se construye en la zona centro de esta frontera, lo que levanto la polémica entre todos los involucrados.

En este sentido, Alfredo Chávez refrendó el apoyo del PAN a Komaba Quezada por las críticas que los actores políticos de oposición han vertido en su contra.

«Yo conozco a César desde hace muchos años y tiene todo nuestro apoyo como dirigente municipal de Acción Nacional”, dijo.

“Yo creo que César le aporta una gran visión al partido», declaró.

Negó que Komaba Quezada incumpla alguna disposición al ejercer dos cargos a la vez, y que recaiga en una incompatibilidad.

«Por supuesto que hay un sustento legal. Si no, no estuviera en la institución. Legalmente no está incumpliendo nada», expuso.

