S llevó a cavo jornada inclusiva para personas con discapacidad

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la Primera Jornada de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad en el gimnasio adaptado Manuel Trueva. Este evento se destacó por ofrecer más de 300 atenciones médicas a personas con discapacidad, garantizando así el acceso a servicios de salud esenciales.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Rafael Loera, titular de la SDHyBC, subrayó el compromiso de la gobernadora Maru Campos con este sector de la población. Durante la jornada, se ofrecieron diversas vacunas, incluyendo la del sarampión, así como mastografías y servicios de detección y manejo de diabetes, hipertensión y obesidad. También se realizaron estudios para la detección de cáncer cérvico-uterino y pruebas de VIH, asegurando una atención integral.

Los asistentes a la jornada tuvieron acceso a servicios de salud bucal, valoraciones visuales por optometristas y la entrega de lentes graduados. Además, se brindó atención psicológica, consultas de medicina general y la entrega gratuita de medicamentos del cuadro básico a quienes lo requerían. Esto refleja un esfuerzo significativo por parte del gobierno estatal para atender las necesidades de salud de las personas con discapacidad.

El objetivo principal de esta jornada, organizada por la Dirección de Grupos Vulnerables, fue garantizar que las personas con discapacidad recibieran atención integral, accesible y oportuna. Para ello, se contó con personal especializado y servicios adaptados a las necesidades específicas de este grupo poblacional, lo que contribuye a su bienestar y calidad de vida.

Rafael Loera también mencionó que la SDHyBC continuará trabajando en acciones que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este tipo de iniciativas son fundamentales para promover la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud, especialmente para aquellos que enfrentan barreras adicionales.

La Primera Jornada de Salud Inclusiva es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso a la atención médica que necesitan. La colaboración entre diferentes áreas del gobierno es esencial para lograr estos objetivos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Chihuahua.

