Rinde José Luis Villalobos su Primer Informe Legislativo y refrenda compromiso con Chihuahua

El diputado destacó 42 iniciativas presentadas en temas de salud, niñez, derechos humanos e impulso al turismo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un acto celebrado en Casa Chihuahua, el diputado José Luis Villalobos García rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas, donde expuso los avances de su primer año de gestión en el Congreso del Estado, con un mensaje centrado en la cercanía ciudadana, la responsabilidad legislativa y el compromiso con las causas sociales de Chihuahua.

Acompañado por representantes de los tres niveles de gobierno, liderazgos empresariales, académicos y sociedad civil, el legislador subrayó que su trabajo se ha guiado por el principio de que la política debe ser una herramienta para servir y no un instrumento de beneficio personal. “Antes de hablarle a la gente, me dediqué a escucharla, a conocer sus historias y a entender sus necesidades, porque solo así se pueden representar dignamente sus causas”, expresó.

Villalobos detalló que en su primer año presentó 42 iniciativas, de las cuales 25 fueron individuales, 8 en conjunto con su Grupo Parlamentario del PRI y 9 más como puntos de acuerdo. Estas propuestas legislativas, dijo, buscan fortalecer áreas clave como la salud, los derechos humanos, la protección de la niñez y juventud, la igualdad y la seguridad social.

Entre sus acciones más destacadas se encuentra la creación del Programa Estatal de Diabetes Infantil, impulsado mediante reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa, explicó, fue construida en coordinación con la sociedad civil y el Gobierno del Estado, y tiene como propósito brindar atención digna, especializada y oportuna a menores que viven con esta condición.

Como presidente de la Comisión de Turismo, Villalobos enfatizó su compromiso con la promoción del estado a nivel nacional e internacional. Señaló que trabaja de la mano con empresarios, autoridades y organizaciones sociales para posicionar a Chihuahua como un destino con amplia riqueza natural, histórica y cultural. “Mi propósito es que México y el mundo conozcan cada vez más todo lo que Chihuahua tiene para ofrecer”, apuntó.

Durante su intervención, el legislador también hizo un reconocimiento a sus compañeros de bancada y recordó con afecto al diputado Luis Fernando Chacón. Agradeció a su partido y al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien calificó como un liderazgo que ha devuelto unidad y cohesión al tricolor.

Villalobos advirtió sobre los retos que enfrenta el país, como el debilitamiento institucional y la inseguridad, y contrastó esa situación con lo que consideró la fortaleza de carácter de las y los chihuahuenses. “Aquí la gente no se rinde, no se acostumbra al miedo ni se resigna a menos de lo que merece”, señaló.

Al concluir su informe, el diputado reafirmó su convicción de seguir trabajando con firmeza, responsabilidad y apertura al diálogo. “Si hoy el país enfrenta una tormenta, que Chihuahua sea el ejemplo de cómo se resiste con dignidad, de cómo se legisla con responsabilidad y de cómo se defienden las libertades. Servir a nuestra gente es el mayor honor y la más alta responsabilidad”, finalizó.

