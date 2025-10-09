Rinde Alma Portillo homenaje póstumo a Aurelia Reyes Rubí, primera regidora indígena de Parral

Publicidad - LB2 -

Sufrió, como muchas mujeres de duros obstáculos para acceder a atención médica y tratamientos oportunos.

Chihuahua, Chih .- La diputada Alma Portillo, representante parralense de Movimiento Ciudadano, expresó su solidaridad y condolencias por el fallecimiento de Aurelia Reyes Rubí, quien fuera la primera regidora indígena en el municipio de Parral.

Ante el Pleno solicitó un minuto de silencio en señal de luto.

Reyes Rubí, de 33 años, fue una mujer que se comprometió con las causas sociales y siempre tuvo interés en representar a las comunidades originarias.

Aurelia enfermó y durante años enfrentó una batalla contra una enfermedad crónico-degenerativa que, lamentablemente, le arrebató la vida.

Durante su tratamiento, enfrentó múltiples obstáculos para acceder a atención médica oportuna y a insumos adecuados para su tratamiento de diálisis, situación que visibiliza una realidad que enfrentan muchas mujeres.

La legisladora recordó también su legado como mujer trabajadora y pionera en la representación indígena.

Por último, sostuvo que la pérdida de Aurelia Reyes Rubí, reafirma la urgencia de luchar por el acceso digno a la salud para todas y todos.

