Revoca TSJE beneficio de semilibertad a hermano de magistrada

La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocó la audiencia en la que se otorgó el beneficio de semilibertad a Édgar Hernán Escárcega Valenzuela, condenado por el delito de secuestro, y ordenó que el caso sea revisado nuevamente por un juez distinto al que emitió la resolución inicial.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Escárcega Valenzuela es hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela y cuñado del diputado local Francisco Sánchez, lo que generó polémica tras conocerse la concesión del beneficio.

La semilibertad le fue otorgada el 18 de septiembre por el juez Juan Carlos Rives, lo cual fue impugnado por la Fiscalía Zona Centro mediante un recurso de apelación. Finalmente, el viernes 31 de octubre, la Fiscalía fue notificada de que el beneficio quedaba sin efecto, conforme al expediente TOCA 93/2025.

¿Qué ordenó el TSJE?

La resolución judicial instruye lo siguiente:

Anulación de la audiencia en la que se concedió la semilibertad.

Reposición del trámite de controversia ante un juez de Ejecución de Penas distinto al que otorgó inicialmente la medida.

Esto significa que la situación jurídica de Edgar Hernán E. V. será nuevamente revisada desde el inicio, en una audiencia futura aún por programar.

Actualmente, la Fiscalía está en espera de la nueva fecha de audiencia para la revisión de la medida cautelar, así como de la designación de la sala penal que continuará con la impugnación de la causa penal 226/2005, por la cual Escárcega fue condenado.

El caso ha generado atención pública por el perfil familiar del sentenciado, así como por la naturaleza del delito por el que fue condenado.

