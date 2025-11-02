Responsabiliza PRI al gobierno federal por asesinato de alcalde Carlos Manzo en Uruapan

Publicidad - LB2 -

Arturo Medina acusa “criminal indiferencia” del régimen ante violencia del crimen organizado en Michoacán.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado durante un evento público en Michoacán, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, responsabilizó directamente al gobierno federal por lo que calificó como una “inacción criminal” frente al avance del crimen organizado en regiones clave del país.

En una declaración contundente, Medina lamentó la muerte del edil y recordó que durante su gestión, Manzo denunció en múltiples ocasiones la violencia que afectaba a su municipio, sin recibir respuesta efectiva por parte de las autoridades federales. “Lo ignoraron, le dieron la espalda a su pueblo, la inacción criminal del gobierno le entregó a la delincuencia la vida de Carlos Manzo”, afirmó.

- Publicidad - HP1

El legislador priista reprochó que, ante el abandono institucional, el alcalde intentó organizar una respuesta local con los escasos recursos municipales, pero en lugar de recibir apoyo, fue criminalizado y obligado a sujetarse a lo que Medina calificó como un “fallido Estado de derecho”. La situación, dijo, es reflejo de un patrón de desatención oficial que ha permitido que la inseguridad se convierta en un problema estructural en regiones enteras del país.

“Le dijeron que no hiciera nada, que se quedara quieto, que ya estaban trabajando en el asunto. Le dijeron que no hiciera nada porque esa es la respuesta del régimen a todos los problemas del país: la inacción, la indiferencia, la criminal indiferencia”, enfatizó el coordinador parlamentario del PRI, al exigir una intervención efectiva y coordinada del Estado mexicano.

La postura del PRI se suma a las expresiones de alarma generadas tras el ataque armado que le quitó la vida a Manzo, ocurrido en pleno centro de Uruapan durante una conmemoración del Día de Muertos, y frente a decenas de personas. Autoridades estatales confirmaron la detención de dos presuntos agresores y el fallecimiento de un tercero durante el enfrentamiento.

En su intervención, Medina también advirtió que la violencia ha sumido a municipios completos en la ingobernabilidad, el miedo y la incertidumbre, y que, de continuar la estrategia federal en los términos actuales, las consecuencias seguirán siendo devastadoras. Hizo un llamado urgente para que se revise el papel de las fuerzas de seguridad y se priorice la protección a autoridades locales en zonas vulnerables.

Michoacán es uno de los estados más golpeados por la presencia de cárteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Nueva Familia Michoacana, cuya disputa ha generado una escalada de violencia, extorsiones y desplazamientos. Carlos Manzo, quien había asumido la presidencia municipal en septiembre de 2024, se convirtió en el funcionario de más alto nivel asesinado en la entidad en lo que va del año.

El Congreso estatal ha anunciado que mantendrá un seguimiento del caso y solicitará informes a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobernación federal sobre las acciones implementadas para proteger a alcaldes en zonas de alto riesgo. Mientras tanto, el clima político en Michoacán y en otras regiones del país sigue marcado por la incertidumbre y la exigencia de resultados ante la crisis de seguridad.